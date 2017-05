Schilderij van Jean-Michel Basquiat geveild aan recordbedrag

Een schilderij van de Amerikaanse graffiti-kunstenaar Jean-Michel Basquiat heeft op een veiling in New York het recordbedrag van 110,5 miljoen dollar (99,5 miljoen euro) opgeleverd. Het werk, dat Untitled. heet en meteen het duurste kunstwerk van Basquiat ooit is, is nu in handen van de Japanse verzamelaar Yusaku Maezawa.

Jean-Michel Basquiat is een graffitikunstenaar met Haïtiaanse en Puertoricaanse roots. De schedel, die ook opUntitled. prijkt, is een belangrijk motief in zijn werk. Hij overleed in 1988 op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne.

Maezawa wil het werk nu uitlenen aan musea overal in de wereld en het daarna in zijn thuisstad Chiba tentoonstellen.