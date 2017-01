Peter Bary wordt nieuwe directeur M-Museum Leuven

Peter Bary, directeur marketing van het departement marketing bij CultuurNet Vlaanderen, stapt over naar M-Museum Leuven. Hij wordt daar vanaf 20 maart directeur en volgt Luc Delrue op. Delrue begon al in februari vorig jaar te werken als secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). In tussentijd werden zijn taken opgevolgd door tijdelijk algemeen coördinator Eva Wittockx en afdelingshoofden Aldwin Dekkers, Isabel Lowyck en Peter Carpreau.

Bary tekende bij Cultuurnet Vlaanderen hij mee de strategie uit voor een netwerk van culturele informatiediensten en promotiekanalen in samenwerking met lokale overheden. Daarnaast heeft hij al ervaring in de erfgoedsector, onder meer bij het Koninklijk Filmarchief, vandaag Cinematek. Als voorzitter van Artforum is hij vertrouwd met het Leuvense cultuurlandschap, klinkt het in een persbericht.

'De toekomst brengt nieuwe perspectieven. De volgende jaren zal M zich nog meer verankeren in het stadsweefsel, maar vooral ook op Vlaams en internationaal niveau. Deze opdracht dient Peter Bary samen met de ploeg te volbrengen', zegt Leuvens cultuurschepen Denise Vandevoort, tevens voorzitter van M-Museum Leuven. In 2016 mocht het museum meer dan 178.000 bezoekers verwelkomen.