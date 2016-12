'Mensen geloven, of onthouden in ieder geval, toch alleen maar wat hen bevalt'

Kent u Chris Ceustermans? Hij is een Vlaamse romancier die af en toe een mening pleegt op de Vlaams-nationalistische site Doorbraak. Hij is daarmee, samen met dichter Dirk van Bastelaere, in het Vlaamse cultuurlandschap een zeldzaam exemplaar dat gekoesterd moet worden. Zij kunnen dienen als bewijs dat niet de héle cultuursector zich ter linkerzijde van het politieke centrum ophoudt. Hulde.

...