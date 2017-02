Magie op Artefact: tien aanraders

Expo

Witches Cradles / Center for Tactical Magic

In de Witches Cradles kan je persoonlijk het 'heksen wiegen' ervaren, een straf die vroeger werd toebedeeld aan verdachten van hekserij. Het publiek mag plaatsnemen in de 'hangmatten', waarna die worden dichtgemaakt en zachtjes heen en weer wiegen. Daardoor zou je alle besef van tijd en ruimte verliezen en een hallucinerend effect gewaarworden.

Deep are the Woods / Eric Arnal-Burtschy

Nog zo'n magische ervaring krijg je bij Deep are the Woods, een veertig minuten durende performance die met licht en geluid een bevreemdende ruimte creëert. Door de aanwezigheid van dansend wit licht, lijk je je even in een andere wereld te bevinden. Inspiratie haalde de Franse kunstenaar Eric Arnal-Burtschy uit de natuur, zoals uit het licht dat door de bladeren van een boom schijnt.

Stand Behind Me / Liz Magic Laser

Hoe gaan politici om met woorden en gebaren? Hoe manipuleren en bespelen ze hun publiek? Voor deze performance, op Artefact te zien in videovorm, bestudeerde kunstenares Liz Magic Laser politieke speeches van onder andere Angela Merkel en Barack Obama. Danseres Ariel Freedman transformeert en abstraheert de teksten naar dans. Zelfs op basis van lichaamstaal alleen kan je vaak zien wie er aan het woord is. Na het zien van deze video kijk je met andere ogen naar de politiek.

Subsecond Flocks - When you startle awake at four in the morning it's not because you're feeling happy / Femke Herregraven

Two explosions in the White House and Obama is injured', meer dan dat hadden de Amerikaanse beurzen niet nodig om te kelderen. De fake tweet werd verzonden vanop een gehackt account en deed miljarden dollars in rook opgaan. Het is een van de voorbeelden die de Nederlandse Herregraven aanhaalt in haar werk, waarin complexe thema's als financiële markten en internationale machtsstructuren plots visueel waarneembaar worden.

Muziek

Aïsha Devi

De Zwitserse-Nepalese Aïsha Devi opent het Artefact Festival met haar transcendentale gezangen en bezwerende dansmuziek. Er zit bovendien een boodschap achter. Op activistische wijze vervormt ze reclameslogans tot mantra's. Verwacht je aan een spirituele reis naar hogere sferen.

Oathbreaker

Al even hypnotiserend is de post-hardcoreband Oathbreaker. De West-Vlamingen stelden vorig jaar hun veelgesmaakte plaat Rheia voor en zijn sindsdien aan de grote doorbraak toe. Loeiharde metal afgewisseld met zalvende stilte en frontvrouw Caro Tanghe die haar stembanden tot het uiterste drijft.

Actress + ssaliva

Een topavond, met deze twee muzikale diamanten. De Britse muzikant en producer Darren J. Cunningham brengt als Actress zijn obscure elektronica naar het Leuvense. Voor een nog grotere verrassing zorgt ssaliva, het pseudoniem van de Luikse François Boulanger. Zijn tweede album We Never Happened staat vol vernieuwende, melancholische electro, die hij voor Artefact graag uit de kast haalt.

Lezingen

The magic of science / Prof. Thomas Hertog

Thomas Hertog is als natuurkundige verbonden aan de KU Leuven, waar hij de oerknal bestudeert. Als internationaal gerenommeerde kosmoloog werkte hij bovendien nauw samen met Stephen Hawking. Op Artefact geeft hij een lezing over het magische kantje van de wetenschap; de grens tussen weten en wetenschap, en hoe die wordt verlegd.

Performance

Magic Show: Trylologi / David Tholander & Frederikke Larcheveaut Tholander

David is goochelaar, zijn zus Frederikke psychologe. Samen onderzoeken ze de link tussen hun vakgebieden. Hoe werkt ons brein? En hoe bewerkt een goochelaar het om ons dingen te doen geloven waarvan we weten dat ze eigenlijk onmogelijk zijn? Maak je geen illusies, de trucjes worden niet onthuld. Maar op entertainende wijze laten de Tholanders je wel anders naar magie kijken.

Ah!Oh!A contemporary ritual / Kat Válastur

De Griekse choreografe Kat Válastur roept met haar dansperformance de natuurkrachten in haar dansers op. Zes performers bevinden zich in een donkere, mysterieuze ruimte die doet denken aan een post-apocalyptische wereld. In een moderne ritueeldans zoeken de dansers op expressieve wijze contact.