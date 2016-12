Laurie Cluitmans en Brenda Tempelaar winnen Prijs voor de Jonge Kunstkritiek

Vrijdag werden de winnaars van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2016 bekendgemaakt. in het M HKA in Antwerpen. Laurie Cluitmans won de hoofdprijs in de categorie Essay: een geldprijs van 2.500 euro, een jaar lang begeleiding van Sven Lütticken, een jaarlidmaatschap van AICA Nederland en een jaarabonnement van H ART magazine. Bovendien wordt haar essay gepubliceerd in De Groene Amsterdammer.

Brenda Tempelaar, de winnares in de categorie Recensie, kreeg dezelfde prijs, maar met begeleiding door Sandra Smallenburg.

Sophia Zürcher werd tweede in de categorie Essay en ziet haar essay gepubliceerd op Knack.be.

In de categorie Innovatieve Kritiek zijn twee stimuleringsprijzen toegekend, aan Evelyn Simons en aan Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha. De jury wil hen graag aanmoedigen hun innovatieve praktijk verder te ontwikkelen, waarvoor een bijdrage aan hun praktijk wordt aangeboden in de vorm van een mentor, werkbijdrage en/of cursus naar keuze.

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten uit het Nederlands taalgebied, die schrijft over hedendaagse beeldende kunst. De prijs is een initiatief van de Appel arts centre Amsterdam, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam en het Mondriaan Fonds, in samenwerking met Stedelijk Museum Amsterdam, STUK in Leuven, M HKA en Van Abbemuseum Eindhoven.