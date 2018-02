Kunstmagazine Oogst stopt ermee

In december verscheen het twaalfde nummer van Oogst. Dat was het allerlaatste nummer van het magazine rond beeldende kunst in literatuur, film en beeldende kunst, meldt de redactie nu in een persbericht.

Oogst zag drie jaar geleden het levenslicht en mikte van meet af aan op exclusiviteit, een brede waaier aan onderwerpen en een blik exclusief op papieren uitgaven om zo een trouw lezerspubliek aan zich te binden. Zo groeide het tijdschrift al snel uit tot een gerespecteerd magazine, ook onder kunstenaars zelf, met onder meer een tentoonstelling in DE Studio, filmavonden in Cinema Zuid en een Artist Talk op HORST festival. Eind vorig jaar kreeg Oost nog een eervolle vermelding op de Stack Awards in Londen, de enige prijs ter wereld voor onafhankelijke papieren magazines.

Maar nu is het genoeg, zegt de redactie na een grondige evaluatie van de voorbije jaren. 'Omdat we drie jaar lang moesten werken zonder overheidssteun, was het voor ons onmogelijk om bepaalde stappen te zetten richting een leefbare, professionele structuur. Tijdens het evaluatiemoment hebben we ook onze visie aangescherpt. Plots werd die visie zó scherp dat we heel veel zin kregen om iets niéuws te maken. Een nieuwe inhoud, maar ook een nieuwe zakelijke structuur dringt zich op.'

Het team rondt Oogst plant dus nieuwe projecten en wil de wereld daarvan op de hoogte brengen als de tijd rijp is. In tussentijd komt er nog een literaire Supersale en een overzichtsexpo met werk van grote namen als Luc Tuymans, Rinus Van de Velde, Mark Manders, Kati Heck, Lara Gasparotto, Marc Nagtzaam, Geert Goiris, Richard Deacon, Olivier Schrauwen, Brecht Vandenbroucke, Wide Vercnocke, Athos Burez, Jimmy Kets, Sanne De Wilde, Carmen De Vos, Herman Selleslags, Klaas Rommelaere en Maarten Inghels. 'Ik kan me geen mooiere apotheose voorstellen van drie jaar Oogst magazine dan deze expo. Een tentoonstelling op papier wordt een tentoonstelling in 't echt', aldus hoofdredacteur Jozefien Van Beek.

Literaire Supersale: 4 maart, 11-18u. De Veerman, Marialei 29, Antwerpen

Expo 3 jaar Oogst: 22-25 maart, Galerie Verbeeck-Van Dyck, Westkaai, Verbindingsdok 12, 2000 Antwerpen