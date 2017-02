Hoe ver reikt de invloed van David Lynch?

Vanavond te zien in de Vooruit in Gent: HEXA, een samenwerking tussen Lawrence English (Room40) en Jamie Stewart (Xiu Xiu). Ze zullen een abstracte soundtrack creëren bij werk van David Lynch. Weliswaar geen filmisch werk, wel een fotoreeks. Want behalve een wereldvermaarde regisseur is Lynch ook een prima fotograaf. En schilder. Fotograaf. Acteur. Muzikant. Modeontwerper. Schrijver. Striptekenaar. Hoogleraar. Ambassadeur van transcendente meditatie. Nachtclubeigenaar. Meubelontwerper. Zelfs koffieproducent.

