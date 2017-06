Grootste architecten ter wereld willen Brussels museum ontwerpen

Het is al even bekend dat Brussel van de Citroëngarage aan het IJzerplein een museum wil maken. Dat de ambities hoog liggen, bleek al in september, toen Brussels minister-president Rudi Vervoort en voorzitter Serge Lasvignes van het vermaarde Centre Pompidou in Parijs een akkoord tekenden, waarin ze zich samen engageerden voor de omvorming van het complex tot een 'cultuurpool van wereldformaat'. Er komt niet alleen een museum voor hedendaagse kunst, maar er zal ook plaats zijn voor een centrum voor architectuur en openbare ruimtes.

Om het museum te ontwerpen, wordt een architect gezocht door een jury onder leiding van de Zwitser Roger Diener. Volgens De Standaard en Bruzz willen maar liefst 92 bureaus en combinaties van bureaus een gooi doen naar de opdracht.

Daarbij zitten heel wat grote namen. De bekendste zijn de bureaus van Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Norman Foster en David Chipperfield. In totaal willen zeven laureaten van de Pritzker Prize, de grootste architectuurprijs ter wereld, het pand onder handen nemen. Veel bureaus werken ook samen.

Ook enkele Belgen wagen hun kans. Robbrecht en Daem, die het nieuwe VRT-gebouw mogen ontwerpen; Stéphane Beel, de onderwerper van M-Museum Leuven, Xaveer De Geyter en Bogdan & Van Broek zijn enkele namen. Daarnaast wil ook Neutelings Riedijk, die het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen ontwierpen, de opdracht aannemen.

De teams krijgen tot eind dit jaar de tijd om een ontwerp in te dienen voor de toekomstige cultuurpool. De kostprijs wordt geraamd tussen de 125 en 170 miljoen euro.