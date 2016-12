Een Tuymans voor een beperkt budget: Art Partout maakt het waar

Grote namen aan democratische prijzen, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Galerijhouders Gert Junes en Bart Van Acker zijn echter geen geslepen commerçanten, maar vooral echte kunstliefhebbers: 'In Antwerpen was een kleine galerij waar ik al tijdens mijn studententijd af en toe eens binnenliep', vertelt Junes, 'de eigenaar kon heel gepassioneerd vertellen over kunst, en daardoor heb ik er later ook af en toe iets gekocht. Mijn eerste grafische werken waren van Panamarenko en Keith Haring, en zal ik ook nu nog altijd zelf bijhouden.'

Beide mannen werden fervente verzamelaars van de grafiek van Luc Tuymans. Na enkele succesvolle pop-up galerijen besloten ze om de stap te zetten en samen een galerij te openen. 'Luc Tuymans is een kunstenaar die wij al heel lang volgen. Zijn werk is niet zo toegankelijk, maar heel interessant: achter elk beeld zit een verhaal. We zijn als allereersten begonnen met het catalogiseren van zijn grafisch werk.'

Over wat ze allemaal onder grafisch werk verstaan, zijn galerijhouders Gert Junes en Bart Van Acker heel duidelijk: ze brengen enkel werk van gevestigde namen, met een beperkte oplage en gesigneerd door de kunstenaar. Dat kan gaan van etsen, prints en lithografieën tot fotografie en beeldhouwwerkjes, van Jan Fabre tot Panamarenko. 'Het grafisch werk is een stuk goedkoper dan origineel werk van diezelfde kunstenaar', vertelt Junes. 'Je zit met budgetten tussen de 1000 en maximum 5000 euro. Dat is ongeveer de prijs voor het werk van jonge kunstenaars, maar daarin investeren is een veel groter risico.'

Grafisch werk is echter niet alleen qua kostprijs interessant: 'Het leuke aan grafische kunst is dat het een reeks is waar nog echt een ambachtelijk proces achter zit. Luc Tuymans werkt altijd met gerenommeerde grafici, waardoor bij een ets of lithografie ook de herkomst een boeiend verhaal is. Het is zoals met postzegels: je hebt een catalogus waarin bijgehouden werd waar het werd uitgegeven, door wie en met welke techniek. Dat is een stukje geschiedenis en ambacht dat erbij komt kijken', legt Van Acker uit. 'Grafisch werk is ook een volwaardig deel van het oeuvre van de kunstenaar. Bijvoorbeeld de grafiek van Alechinsky maakt naast zijn tekeningen en schilderijen integraal deel uit van zijn werk.'

Nog een voordeel aan investeren in grafisch werk is dat het los staat van hypes. Alechinsky begon al in de jaren '50 met grafiek, en doet dat nu nog steeds. Lithografie en zeefdruk zijn de absolute basis van de druktechniek, en toch blijven die ateliers de laatste jaren aan populariteit winnen: 'Er is een hele bekende in Kopenhagen. Alle kunstenaars in de wereld die iets met lithografie willen doen gaan naar hem en blijven daar een paar dagen logeren. Je ziet dat die traditionele druktechnieken nu hip worden, bijvoorbeeld de letter press. Iedereen die nu naamkaartjes laat maken met ingedrukte teksten grijpt eigenlijk daarnaar terug.'

Het mag duidelijk zijn dat grafische kunst in de lift zit en ook kunstenaars zelf beginnen de waarde ervan te erkennen. 'Dat is bijvoorbeeld zo in het geval van Tuymans', stelt Junes. 'In het begin deed hij vooral gelegenheidswerk, bijvoorbeeld wanneer een museum geld nodig had maakte hij zo'n editie voor hen. Maar nu begint hij zelf meer te experimenteren en wil hij zelf een reizende tentoonstelling opzetten met al het grafisch werk dat hij ooit maakte. Hij heeft zelfs een paar stuks bij ons gekocht, die hij nergens anders meer vond. In Lille is er nu een tentoonstelling van hem met bijna alleen maar grafisch werk, dat was zijn eigen initiatief.'

Anders dan commerciële multinationals zoals de David Zwirner-galerie in New York, waar Tuymans zelf bij zit, pleiten de mannen voor een sterk persoonlijke aanpak: 'wij willen zeker niet plat verkopen en de kunstenaar zoveel mogelijk hypen om de prijzen op te voeren. Tien jaar geleden bestond ons publiek vooral uit verzamelaars, maar sinds de opening van de galerij zijn onze typische klanten net mensen die maar één werk kopen dat hen aanspreekt, voor in hun woonkamer bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er ook veel jonge mensen met een paar duizend euro op hun spaarrekening die investeren in een werk, dat brengt meer op en dan hebben ze er nog plezier aan ook.'

Hoewel de focus op gevestigde namen ligt, kan je in de galerij ook werk van enkele jonge makers ontdekken. Zo organiseerde Art Partout een tentoonstelling met het werk van Arthur Eranosian, een jonge fotograaf. 'Ik ken Arthur al van zijn 16e, en wilde al lang iets doen met zijn werk', vertelt Junes. 'Hij fotografeerde onder andere Borremans en Tuymans op een apart moment, maar regisseerde hen zo in een bepaalde positie dat het ook als dubbelportret goed werkt. Van die twee foto's hebben we 10 exemplaren gemaakt, en ook tentoongesteld in relatie tot het werk van Tuymans.'

Wie nieuwsgierig is geworden naar het grafische werk van Luc Tuymans, kan dat nog tot 8 januari ontdekkingen op de tentoonstelling 'Premonitions' in Lille. Ook de galerie van Art Partout te Antwerpen kan je elk weekend vrijblijvend binnenstappen.