De fotocollectie van Elton John: van het meest grensverleggende en experimentele dat de fotografie heeft voortgebracht

Nadat Elton John in 1990 was afgekickt van alcohol, ontwikkelde hij een verslaving die weliswaar minder levensbedreigend was maar hem evengoed duur kwam te staan: hij begon dwangmatig kunst, en met name fotografie, te verzamelen. Honderdvijftig van die beelden, vrijwel allemaal topstukken, zijn nu te zien in de Tate Modern in Londen.