David Lynch krijgt solotentoonstelling in Maastricht

David Lynch is het bekendst als regisseur, onder meer van Blue Velvet en de tv-reeks Twin Peaks, maar hij begon zijn carrière als beeldend kunstenaar. Zo ziet hij zichzelf ook voor alles, zegt Bonnefantendirecteur Stijn Huijts in een persbericht. 'Zijn beheersing en gebruik van een rijkgeschakeerd scala aan media en technieken, van schilderijen tot installaties, maken hem ook in die hoedanigheid invloedrijk.', zegt Huijts.

De tentoonstelling presenteert volgens het museum zelf 'het onderbelichte maar veelzijdige kunstenaarschap van Lynch' in al haar facetten. Naast een selectie van zijn vroege korte films, waaronder het belangrijke academiewerk Six Men Getting Sick (1967), zullen er schilderijen, fotografie, werken op papier, (geluids)installaties en sculpturale werken te zien zijn. Voor de liefhebbers van de filmmaker Lynch zal het Maastrichtse filmtheater Lumière in de tentoonstellingsperiode aandacht besteden aan zijn films.

De tentoonstelling loopt van november 2018 tot april 2019.