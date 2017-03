Contour: de biënnale voor bewegend beeld in zes tips

Anatomy - Ana Torfs

Het werk van deze Belgische beeldend kunstenaar kenmerkt zich door de wisselwerking tussen beeld en tekst. Voor Anatomy, een video en diareeks, haalde ze inspiratie uit het strafproces dat volgde op de moord op Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, de oprichters van de Duitse Communistische Partij. Tijdens een residentie in Berlijn kreeg Torfs de kans om in het Duits Militair archief de akten in te kijken. Aan de hand van uitspraken van de ondervraagden onderzoekt ze of er wel zoiets bestaat als 'de waarheid'. Waar ligt de grens tussen feit en interpretatie? En welke rol speelt taal hierin?

The Moon Will Teach You - Pedro Gómez-Egaña

Gómez-Egaña bouwt voor zijn werk altijd een speciale band op met de ruimtes en plaatsen waar hij werkt. Voor zijn installatie in Mechelen dompelde hij zich onder in de tradities van de stad. Hij ontdekte de Vlaamse polyfone manuscripten - waarbij de zangers raadselachtige tekstjes moesten interpreteren - en de boekdrukpers. Deze 'taalkundige stilte en mechanische duisternis' combineert hij in zijn installatie op de zolder van het renaissancegebouw In den Grooten Zalm.

Also Known as Jihadi - Eric Baudelaire

Deze video volgt de reis van een jongeman van Frankrijk naar Syrië en weer terug, waar hij momenteel wordt gevangen gehouden als verdachte van het toetreden tot Daesh. Baudelaire stippelt zijn weg naar het radicalisme uit aan de hand van landschapsfoto's. Een biografie die niet wordt bepaald door wat hij deed, maar wat hij zag. Zou het kunnen dat de landschappen niet louter als decor fungeren, maar ons iets zeggen over sociale en politieke structuren?

No Man II - Ho Tzu Nyen

'Een pleidooi van wezens met een onzekere bestaansvorm': zo wordt dit werk van de gerenommeerde Singaporees omschreven. Figuren van diverse, vaak bevreemdende origine komen samen om te zingen, te breakdancen of gewoon even banaal stil te staan in een zes uur durend visueel spektakel. De kans is groot dat u er geen jota van begrijpt, maar indrukwekkend is het sowieso. Ho Tzu Nyen bewees al eerder een videokunstenaar met een flinke technologische bagage te zijn.

Code Names - Trevor Paglen

Een muurgroot lexicon van woorden, zinnen en begrippen die in geheime militaire programma's opduiken, illustreert de verborgen krochten van de Verenigde Staten. Van 'Desperado' tot 'Giant Cave': aan cryptische termen geen gebrek. Met zijn videoreeks Limit Telephotography / Janet Video bundelt hij dan weer visueel bewijsmateriaal van geheime opdrachten en spionage. Paglen toont ons wat ons bescheiden burgeroog anders nooit te zien krijgt.

Other - Rossella Biscotti

De textielobjecten van Biscotti verweven letterlijk en figuurlijk demografische gegevens van een volkstelling uit Brussel. Een kille opdeling die geen rekening houdt met individuele verhalen. Other is de categorie voor wie nergens anders thuishoort: iemand die maar voor een tijdje ergens woont of een grootvader die werd opgenomen door een andere familie. Biscotti schenkt deze verdwaalde reizigers een centrale plek in haar werk.