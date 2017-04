BelgianArtPrize: Knacks eigenzinnige rapport

In het hart van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel staat een gigantische baal katoen die bij nader toezien ook een raket met een kernkop lijkt te zijn. Politiek wordt poëzie, en vice versa. Nog voor je dit explosieve raadsel van Maarten Vanden Eynde hebt ontmijnd, moet je je al bukken om het rariteitenkabinet van Denicolai & Provoost te betreden, riskeer je je huid open te halen aan de spijkers van Edith Dekyndt, en moet je je smetvrees trotseren in de gecontamineerde weefsels van Otobong Nkanga. De vier finalisten die dit jaar kans maken op de BelgianArtPrize maken er een duel op het scherpst van de snee van. En lezers die de toekomstige boegbeelden van de Belgische kunst willen leren kennen, weten meteen waarheen.

