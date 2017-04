Ivo Ferreira over 'Cartas da Guerra': 'Tijdens het maken van de film hield ik even op te bestaan'

'Cartas da Guerra', een film over liefde in tijden van oorlog, werd genomineerd voor de Gouden Beer in Berlijn en sleepte negen 'Portugese Oscars' in de wacht. Tot groot jolijt van arthouseregisseur Ivo Ferreira: 'Dit maakt het alweer makkelijker om mijn volgende film gerealiseerd te krijgen.'