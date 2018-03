Hoofdredacteur van Humo gaat ook De Morgen leiden: 'Geen van beide zal verdwijnen'

Humo-hoofdredacteur Jörgen Oosterwaal neemt ook het roer over bij De Morgen. Dat schrijft De Tijd en bevestigt Oosterwaal zelf aan Knack.be. De huidige hoofdredacteur, An Govaerts, blijft hoofdredacteur en gaat zich concentreren op demorgen.be. Opiniërend hoofdredacteur Bart Eeckhout behoudt zijn functie.

Een scenario waarin De Morgen en Humo dichter bij elkaar worden gebracht of zelfs samensmelten, is al eens intern op tafel gebracht, schrijft De Tijd. Maar noch De Morgen noch Humo zullen in papieren vorm verdwijnen, verzekert Oosterwaal. 'Met Humo gaat het trouwens goed. Na enkele zware jaren is het blad gestabiliseerd. De Morgen is dan weer heel goed bezig op digitaal gebied. Die twee merken kunnen elkaar versterken, elk vanuit hun troeven.'

'De redacties van beide media komen in één structuur terecht, met één leiding voor beide merken, en gaan nadenken over een nieuwe, gezamenlijke site', zegt Oosterwaal. 'Denk aan het model van Knack.be, waar niet alleen de sites van de drie bladen uit het Knack-pakket, maar ook die van andere Roulartamagazines als Trends onder vallen. We willen elkaar niet langer beconcurreren.'

Oosterwaal, die in zijn carrière onder meer voor De Morgen en De Standaard schreef, is sinds 2015 hoofdredacteur bij Humo. Daarvoor leidde hij het blad al tussen 2003 en 2010, deels in een tandem met Mark Schaevers. Tussen die twee periodes werkte hij voor NRC Handelsblad en was hij hoofdredacteur van Knack.