Geen nood: het slechtste moet nog komen.

Tot dan zijn er gelukkig goede voornemens. Mensen zeggen: ach, in februari is het gedaan met stoppen met roken, of ten laatste vanaf maart ligt het fitnessabonnement onderaan in die schuif in de keuken waar dromen en lege batterijen gaan om te sterven.

Ik vind dat cynisch. Als we ons geloof in goede voornemens verliezen, verliezen we de dapperste instelling, namelijk die van hoopvol te zijn.

Hoopvol ben ik dan ook over het voortbestaan van onze nieuwsmedia, die natuurlijk weten dat het altijd beter kan. Omdat zij het te druk hebben gehad met de eindejaarslijstjes, heb ik voor hen alvast enkele goede voornemens op papier gezet.

1 Dit jaar gaan we stoppen met onszelf te verkopen alsof we alles weten.

Want dat is niet zo. Blijkt elke keer opnieuw. Vroeger was het enkel arrogant om te beweren dat één enkele krant of één tv-programma het enige nodige raam op de wereld was, en dat het daarin dan wel even zou worden uitgelegd. Stop er gewoon mee. Maak het voor jezelf niet langer onverantwoord en gênant.

2 We gaan ook stoppen met het zelfmedelijden.

De humblebrag van 'wij zijn de slimme intellectuelen en we zijn de connectie kwijt met de domme, gewone mens', dat was iets voor 2016. Stop met huilen, ga eens naar buiten. Trouwens, als alle slimme linkse intellectuelen zulke grote lichten waren, dan moesten ze zich nu niet verstoppen achter dat imago, dan hadden ze wel wat beter geanticipeerd - zie ook 1.

3 Stoppen, ook, met media te mediatiseren.

Het Twitter-account van een populair Vlaams weekblad doet haast niets anders dan leuke filmpjes en foto's posten. Het is nu 2017, niet langer 2007. Leuke filmpjes staan elke ochtend op gelijk welk medium met een miljoen te wachten. Hou het op je eigen content, of zwijg.

4 Stoppen over content.

Het ging historisch fout toen inhoud vervangen werd door content. Toen de marketingafdeling meer macht kreeg dan de redactie. En zie tot wat het geleid heeft. Een huiveringwekkende metafoor over zalm, ergens, websites met flauwe namen en een gebrek aan inhoud dat zo wijdverbreid is dat het de norm werd. Market dat maar eens.

5 Meteen ook stoppen met weekendmagazines.

Ze maken het verschil niet meer, er staat in elke bijlage van elke krant in elk weekend exact hetzelfde, er zijn maar zoveel koffiebars in Vlaanderen en niemand hangt in de echte wereld een perfect schone fiets tegen de gevel van zijn of haar loft. Niemand. Nog nooit gebeurd. Investeer geld in buitenlandse correspondentie of betere koffie op de redactie.

6 Fouten zijn nog altijd fouten.

Ik ben geen schoolmeester en vind tussentaal normaal... In de normale wereld. Maar als mijn kranten in zo goed als élk artikel dat ze online zwieren woorden vergeten, woorden ongewild herhalen, de typefouten en slechte opmaak laten staan, dan lees ik het nieuws wel op een gratis alternatief. De geschreven pers, heette het ooit. Dat wil wel zeggen dat je moet kunnen schrijven om er deel van uit te mogen maken. Woorden zijn je medium, heb een beetje respect. En voor de andere mensen zijn er vlogs.

7 Stop met vlogs.

Dank u, en een goed jaar gewenst.