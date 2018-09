Het culturele menu van Robbie Cleiren: 'Gewone mensen die maar drie broeken hebben

Jullie spelen Het bezoek, een satire uit 1956 van de Zwitserse toneelschrijver Friedrich Dürrenmatt.

Robbie Cleiren: Het begint wanneer de rijk geworden Claire na vijfenveertig jaar naar haar geboortedorp terugkeert. Dat kijkt uit naar haar komst want het zit financieel aan de grond. Claire is inderdaad bereid miljarden te investeren, maar op één voorwaarde: haar jeugdliefde Alfred moet eraan. Hij had haar namelijk zwanger gemaakt zonder zijn vaderschap te erkennen, waarna ze in de prostitutie is beland en het kind is gestorven. Na de aanvankelijke verontwaardiging beginnen er toch barsten te komen in de ethische waarden van de bewoners. Een sterke en vaak komische metafoor, want wij kunnen ons leven hier toch ook maar leiden omdat mensen aan de andere kant van de wereld daarvoor een zware prijs betalen?

De kritieken gewagen van een aanrader. Zo heb je er voor ons ook een stuk of wat.

Cleiren: Welja, enkele maanden geleden was ik in Villa Empain, een chique art-decowoonst in Brussel waarin geregeld tentoonstellingen te zien zijn. Ik bezocht er Melancholia, over de spijt om verloren paradijzen en verdwenen werelden. Die expo groepeerde verschillende kunstwerken, onder meer van Marlene Dumas en Félicien Rops, maar ook van namen die ik niet kende. Zoals de Fransman Pascal Convert, die een bibliotheek van verboden boeken had gemaakt en daar glas rond had gesmolten, waardoor die boeken tot as waren herleid. Onbereikbaar en tegelijk op een vreemde manier bewaard. Heel intrigerend.

Vakanties zitten er weer op, en dat was voor veel mensen lezen geblazen.

Cleiren: Ondanks de recensies vond ik Mythos van Stephen Fry wél heel goed, maar ik ben een fan van alles wat hij doet. Verder heb ik van Warre Borgmans, die ook meespeelt in Het bezoek, De wereld van gisteren van Stefan Zweig cadeau gekregen. Zweig, een Oostenrijkse schrijver van Joodse afkomst, vertelt zijn levensverhaal, dat onder meer de twee wereldoorlogen overspant. Hij droomde van een groot Europa, verenigd door de kunst, maar heeft later in Brazilië gedesillusioneerd zelfmoord gepleegd. Toch is het een fantastisch, hoopvol boek en een geweldig tijdsdocument. Ten eerste merk je in zijn beschrijvingen van nationalistische politiek veel parallellen met vandaag, tegelijk was hij bij grote kunstenaars als Rilke, Strauss of Rodin kind aan huis, en portretteert hij hen als gewone mensen die worst en bloemkool eten of maar drie broeken hebben.

Je hebt mij helemaal warmgemaakt, Robbie.

Cleiren: Wacht, ik moet nog over mijn absolute hoogtepunt van de zomer beginnen: David Byrne in Gent! Dat was theater én muziek én dans. Hij speelde zijn oude klassiekers naast nieuw werk, heel slim en speels. Extatischer ben ik de voorbije maanden niet geweest. Ook al komt hij niet meteen terug naar België: moet je zien, je zult er intens gelukkig van worden.