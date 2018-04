Zeven jaar na zijn nazi-uitspraken komt Lars von Trier weer naar Cannes

The House That Jack Built, de nieuwe film van Lars von Trier, zal worden vertoond op het Filmfestival van Cannes. Dat is opvallend nieuws, want in 2011 werd de Deense regisseur verbannen van het festival, nadat hij op een persconferentie een absurde litanie ten beste had gegeven.

'Ik dacht lang dat ik een jood was en ik was daar blij mee. Dan ontmoette ik Susanne Bier (Deens-Joodse regisseur, nvdr.) en was ik niet zo blij. Maar dan ontdekte ik dat eigenlijk een nazi was. Mijn familie komt uit Duitsland. En ook dat gaf me wat plezier. Wat kan ik zeggen? Ik begrijp Hitler... ik sympathiseer een beetje met hem.' Later voegde hij eraan toe dat hij 'heel erg voor alle joden was', maar dat Israël een 'pain in the ass' is.

In 2013, twee jaar na de uitspraken, zei festivaldirecteur Thierry Fremaux dan weer dat Von Trier in de toekomst weer welkom was. Niettemin blijft de komst van Von Trier controversieel, omdat Björk, die de hoofdrol speelde in zijn film Dancer in the Dark, beweert dat de regisseur haar seksueel intimideerde op de set. Von Trier ontkent die beschuldigingen.

In The House That Jack Built vertelt von Trier, die in 2000 de Gouden Palm won met Dancer in the Dark, het verhaal van seriemoordenaar Jack, gespeeld dor Matt Dillon. Onder anderen Uma Thurman en Sofie Grabol, bekend van The Killing, spelen Jacks slachtoffers.

Drie extra films in competitie

Nog een markante toevoeging aan de affiche van Cannes: The Man Who Killed Don Quixote, de film waar Terry Gilliam al jaren aan werkt en die het festival zal afsluiten. Gilliam, lid van het legendarische humorcollectief Monty Python, legde de eerste plannen voor de verfilming van Cervantes' meesterwerk al in 2000 op tafel.

Daarnaast breidde de organisatie de officiële competitie uit met drie films: Knife + Heart van Yann Gonzalez, Akya van Sergey Dvortsevoy en The Wild Pear Tree van Nuri Bilge Ceylan, die in 2014 nog de Gouden Palm won met Kis uykusu. Ook Whitney, een documentaire over Whitney Houston van Kevin Macdonald, en Fahrenheit 451 van Ramin Bahrani zullen in Cannes te zien zijn.