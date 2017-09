Xander houdt het voor bekeken

Onlangs stond ik in de frituur. Op het tv-scherm in de zaak waren inspecteur Brunette en inspecteur Blondje op zoek naar een ontsnapte pauw. 'O hai, buurtpolitie!' zei ik ietsje te luid tegen de man naast mij, die nog overwoog welk stuk frituurvlees zijn hartslagader binnenkort zou dichtslibben. Ik realiseerde me op dat moment ...