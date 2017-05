Wim Wenders heeft documentaire over de paus klaar

De Duitse regisseur Wim Wenders heeft een documentaire over paus Franciscus klaar. Focus Features, dat de wereldwijde rechten heeft gekocht, meldt dat in een persbericht. Pope Francis - A Man of His Word is geen biografisch overzicht, maar eerder 'een film met hem', klinkt het.

In de film, pas de tweede coproductie die het Vaticaan maakt met een filmmaker van buitenaf, zal de paus vragen van gelovigen beantwoorden en het publiek direct aanspreken over topics als ecologie, immigratie en sociale rechtvaardigheid.

Wenders, bekend van bejubelde documentaires als Pina en Buena Vista Social Club, is al ruim twee jaar aan het werk met de paus. Hij ging onder meer draaien in Assisi, waar paus Franciscus geboren werd.

'Paus Franciscus is een levend voorbeeld van een man die staat voor wat hij zegt. We willen een film maken voor iedereen, want de boodschap van de paus is universeel', zegt Wenders, die naar eigen zeggen 'meerdere lange audiënties' kreeg met de Argentijnse kerkvorst.

Wanneer de film zal verschijnen, is nog niet bekend.