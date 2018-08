Wil de ware Maria Magdalena opstaan?

De onverbiddelijke zoenster

'Maria, als je zelfs een beest kust, waarom mij dan niet?' De eerste pancarte in de stille film The King of Kings (1927) liegt er niet om. De beelden ook niet. Cecil B. DeMille opent zijn Jezusklassieker met Maria Magdalena als een halfblote diva die met een luipaard zoent en rijkaards naar de keel vliegt. Ze wedt dat ze haar lief Judas aan Jezus kan onttrekken. 'Ik heb meer mannen verblind dan hij blinden genezen', snoeft ze, en gaat ervandoor in een kar die door zebra'...