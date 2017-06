Wie is Jérémie Renier, de Belgische muze van Foals en de Dardennes?

Jérémie Renier is amper 36, maar is al twintig jaar een certitude in de Frans-Belgische cinema. Als halfbroer van komiek Yannick Renier is de jonge Jérémie al heel jong geïnteresseerd in alles wat je op een podium kon doen, maar vanwaar zijn liefde voor de film komt, weet hij niet, zei hij in 2004 in De Morgen. 'Zeker niet van mijn ouders. Dat zijn osteopaten. Mijn vader had wel een duizendtal videocassettes. Noem hem een cinefiel, maar dan tussen haakjes. Toen ik heel klein was, zei ik altijd dat ik een Hollywood-ster wilde worden en dat ik een rode Ferrari wou. Dat was mijn doel.'

Hij deed als tienjarige auditie voor Toto Le Héros, de klassieker van Jaco Van Dormael, maar ving daar bot. Zijn eerste grote project kwam er op zijn veertiende: de hoofdrol in La Promesse van de broers Dardenne.

Zijn carrière schiet pas uit de startblokken wanneer Renier naar Parijs verhuist. François Ozon cast hem in het wrede sprookje Les amants criminels (1999), Bertrand Bonello wil hem voor Le pornographe (2001). De aanbiedingen stromen binnen. Ook de Dardennes blijven hem opzoeken. Wanneer hij in 2005 een jonge ritselaar speelt in L'Enfant, levert de film de Dardennes hun tweede Gouden Palm op.

Foals

Dat hij in eigen land veel minder bekend is, vindt hij niet erg, zei hij in een interview met Marie Claire. 'Er zijn heel weinig bekende acteurs in België. In Parijs wordt er in elk café over cinema gepraat .Je kunt al snel het idee hebben dat je een heel eenvoudig beroep hebt.'

Even lijkt hij op weg naar het sterrendom met een geslaagde imitatie van de verongelukte charmezanger Claude François in de biopic Cloclo (2012). Het blijkt een schijnbeweging, want verder koos Renier de voorbije jaren vooral voor het avontuur.

Voor de opnames van Elefante blanco (2012) van de Argentijnse Cannes-habitué Pablo Trapero trekt hij naar de sloppenwijken van Buenos Aires en de jungle van Peru. In de Vlaamse policier Waste Land (2014) vertoeft hij in hellekrocht Brussel voor een rol die oorspronkelijk voor Matthias Schoenaerts was. Schoenaerts zou hem later in Humo een 'fantastisch acteur' noemen. In Ni le ciel ni la terre (2015) verliest hij de pedalen tijdens een legermissie in Afghanistan. Fans van Foals kennen hem misschien uit de clip van Give It All.

'Ik heb al van veel zaken mogen proeven', vat Renier zelf samen in Knack Focus. 'Hopelijk komt dit niet pretentieus over, maar ik moet toegeven dat de zin om te acteren wat afgebot is.' Hij werkt op dit moment dan ook aan zijn eerste langspeelfilm.

Straks weten we of hij ook als regisseur wat in zijn mars heeft. Hij legt op dit moment de laatste hand aan zijn debuutfilm Carnivores.