'What is a butt plug?' Onze man probeert de Fifty Shades-trilogie te begrijpen

Fifty Shades Freed, de derde en laatste Fifty Shades-film, verscheen drie weken geleden geruisloos in de cinema. Jammer, vindt Knack Focus-journalist Geert Zagers. Hij verzamelde maar liefst 67 redenen waarom de trilogie een pak raarder is dan u tot nu toe dacht. Bij wijze van voorproefje zijn dit er vijf.

7 Letterlijk de enige seks die er vaagweg uitzag alsof Grey en Anastasia zich amuseerden, wordt opgevolgd door een scène waarin Grey vertelt dat hij als kind misbruikt is door zijn dode, crackverslaafde moeder. Weg sfeer. (Uit: Fifty Shades of Grey)

12 'What is a butt plug?' Doe een gok, Anastasia. Doe een gok. (Uit: Fifty Shades of Grey)

17 Het besef dat Ana's schaamhaar cgi is. Jazeker. In interviews vertelde hoofdrolspeelster Dakota Johnson dat ze een tatoeage op haar poep heeft, daarom een vleeskleurige panty moet aanhouden en dat alle schaamhaar digitaal wordt toegevoegd in de postproductie. Fifty Shades en promo: het is een merkwaardige relatie. (Uit: Fifty Shades of Grey)

46 Christian zegt dat hij erop kickt om vrouwen die op zijn moeder lijken te mishandelen en te vernederen en dat hij door hen te slaan eigenlijk zijn moeder probeert te mishandelen en te vernederen. Ana besluit 'ja' te zeggen op zijn huwelijksaanzoek. (Uit: Fifty Shades Darker)

61 Het besef dat Dakota Johnson al drie films permanent aan het fluisteren is en dat onuitstaanbaar is zodra je je dat realiseert. (Uit: Fifty Shades Freed)