Wes Anderson verklapt titel en cast van nieuwe stop-motion film

Fantastic Mr. Fox uit 2009 was Andersons eerste avontuur in de stop-motionwereld. Met Isle of Dogs keert hij terug naar het medium. In een video maakte de regisseur de titel van de film bekend en somde hij ook de stemacteurs op. De cast bestaat uit Bill Murray, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Frances McDormand, Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Jeff Goldblum, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Akira Ito, Akira Takayama, Koyu Rankin, Courtney B. Vance, Yoko Ono en Edward Norton. Maar ook jij kan deel uitmaken van het team, dankzij een inzamelactie.

Via Crowdrise zamelt Wes Anderson samen met Edward Norton geld in voor de non-profit Film Foundation, een organisatie die werd opgericht door Martin Scorsese. Film Foundation heeft als doel de filmgeschiedenis veilig te stellen. Samen met archieven en studio's redt de organisatie films van de vergetelheid. Ze hebben al zo'n zevenhonderd films bewaard en beschikbaar gemaakt voor het publiek via festivals, musea en onderwijsinstellingen. Ook werken ze aan het World Cinema Project, waarvoor ze films uit de wereldcinema restaureren om de diversiteit van de filmgeschiedenis aan te tonen. En met The Story of Movies geven ze gratis lessen aan jongeren over filmtaal en filmgeschiedenis.

Door geld te doneren aan deze organisatie, maak je kans op een rolletje in de prent. Een deelname aan de wedstrijd start vanaf 10 dollar per donatie. De gelukkige winnaar kan met een partner naar keuze twee nachten verblijven in Londen, Wes Anderson ontmoeten, een tour op de set krijgen, een stem inspreken en een van de poppen van de film op z'n schouw plaatsen. De regisseur waarschuwt wel dat blaffen deel uitmaakt van het takenpakket.

Bekijk de video hieronder om warm te lopen voor Isle of Dogs. We worden zelfs getrakteerd op een kleine sneakpreview van Rex, het personage van Edward Norton. De film wordt in de zalen verwacht in 2018.

Wes Anderson from Crowdrise on Vimeo.