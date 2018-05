Wes Anderson à la flamande en Tom Vermeir in het Frans: deze Belgen zakken af naar Cannes

Ce magnifique gâteau

(Quinzaine des Réalisateurs)

Emma De Swaef en Marc James Roels, het Gentse animatieduo achter de veelvuldig bekroonde kortfilm Oh Willy... (2011), werkte zes jaar aan deze stop-motionfilm van drie kwartier, die vijf personages volgt in het negentiende-eeuwse Afrika. Wes Anderson à la flamande!

Our Song to War

(Quinzaine des Réalisateurs)

Acht jaar geleden week de Colombiaanse Juanita Onzaga uit naar België. Haar afstudeerproject The Jungle Knows You Better Than You Do, over twee kinderen die op zoek zijn naar de geest van hun overleden vader, werd onder meer in Berlijn bekroond. Haar nieuwe kortfilm is een bezwerende trip naar het Colombiaanse Bojayá, waar de bevolking in de ban is van geesten en allerlei vreemde rituelen.

Nos batailles

(Semaine de la Critique)

Drie jaar na zijn beloftevolle debuutfilm Keeper doet Brusselaar Guillaume Senez de Semaine de la Critique aan, bedoeld voor eerste en tweede langspeelfilms. De aimabele Fransman Romain Duris vertolkt in dit drama een 39-jarige man die worstelt met de werk-gezinbalans wanneer de moeder van zijn twee kinderen het huis plots verlaat.

Seule à mon mariage

(ACID)

Marta Bergman is met haar langspeler present in de selectie van de Association pour le Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (ACID). Deze geëngageerde, in Boekarest geboren documaakster neemt daarin zelf de hoofdrol voor haar rekening: Pamela, een jonge Roma die droomt van een vrijer bestaan met haar dochtertje. Tom Vermeir (Belgica, De dag) vervoegt haar in zijn eerste grote Franstalige rol, als een Belg die de liefde op het wereldwijde web gaat zoeken. Daarvoor kwam hij trouwens 15 kilo aan.