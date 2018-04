Welke superheld maakt Marvel als eerste kapot?

HAWKEYE

Gaat dood want: het is doorgaans écht geen goed teken als je uit de trailers, promo en marketing gehouden wordt. Evenwel: Marvel heeft laten weten dat er een plotreden is waarom hij niet te zien is. Dat zou kunnen betekenen dat hij snel sterft, maar het internet is ervan overtuigd dat Hawkeye zijn dood aan het faken is en terugkomt als Ronin. Of zoiets. Superheldenfora zijn ingewikkeld.

Onze gok: niet interessant genoeg om te mollen. Serieus: zou het u echt iets kunnen schelen als Laurent Ciman straks níét meegaat naar het WK?

Kansen: 2 tegen 1





IRON MAN

Gaat dood want: Robert Downey Jr., 53 ondertussen, liet deze zomer weten dat hij zijn kostuum zou uitdoen 'voor het gênant wordt'. Met Infinity War zou ook zijn contract aflopen. Wetende dat hij met 75 miljoen per film veruit de duurste Avenger is en Marvel zijn acteurs liefst zo weinig mogelijk betaalt, is het maar de vraag of ze hem in Fase 4 niet liever kwijt zijn. Sowieso heeft regisseur Joe Russo al gezegd dat er minstens een Marvel-fase of twee mag passeren voor Iron Man een nieuwe solofilm krijgt.

Onze gok: Iron Man sterft niet, maar gaat wel op pensioen. Toekomstige cameo's verzekerd.

Kansen: 3 tegen 1





CAPTAIN AMERICA

Gaat dood want: ook zijn contract zou aflopen na Infinity War. Chris Evans heeft zelf in The New York Times aangegeven dat hij het gehad heeft met de rol: 'Je moet van de trein stappen voor je eraf geduwd wordt.' Komt nog bij dat hij volgens de comics had moeten sterven in Civil War en dus al even over zijn houdbaarheidsdatum zit. Volgens de fans kruipt White Wolf dan wel The Falcon in zijn pakje.

Onze gok: wordt sowieso gemold. Terecht ook. Welke superheld heet er nu 'Steve'?

Kansen: 2 tegen 1





THOR

Gaat dood want: Chris Hemsworth heeft na Infinity War aan zijn contractuele verplichtingen voldaan. Kreeg zonder bonussen naar verluidt maar 2 tot 3 miljoen dollar per film betaald, wat peanuts is. Vraag is hoe die nieuwe onderhandelingen na het verrassend succesvolle Thor: Ragnarok gaan lopen. Plus: na een vol decennium ketose voor die sixpack moet Hemsworths lichaam stilaan naar koolhydraten snakken. Dat is niet menselijk meer.

Onze gok: definieer 'sterven'. Als Thor, een Noorse god, sterft, gaat hij naar het Noorse hiernamaals. Of zoals hij dat noemt: 'Waar ik dus in de eerste plaats vandaan kwam.'

Kansen: 5 tegen 1





BLACK WIDOW

Gaat dood want: we weten het, Black Widow krijgt straks haar eerste solofilm, wat de kans heel erg klein maakt dat ze in Infinity War sterft. Alleen: Marvel houdt doorgaans niet van dat soort spoilers. Dus wat als Black Widow nu eens wél sterft in Infinity War en haar solofilm een origin story is die zich volledig in het verleden afspeelt?

Onze gok: tuurlijk blijft ze leven. We proberen er gewoon de spanning wat in te houden.

Kansen: 100 tegen 1





BLACK PANTHER

Gaat dood want: sowieso niet. Wij herhalen: Black Panther heeft 1,3 miljard dollar opgebracht aan de box office. 1,3 miljard dollar. Mocht een scenarist nog maar ópperen om Black Panther eruit te schrijven, dan zou Marvel de desbetreffende persoon én zijn voltallige familie laten opsporen en terechtstellen. Gewoon om zeker te zijn. Serieus. Die lachen niet met zulke dingen.

Onze gok euh. Nee dus.

Kansen: 1,3 miljard tegen 1