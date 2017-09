'We hebben altijd geweten dat we Beyoncé zouden ontmoeten'

In de twee jaar sinds hun debuutalbum en de doorbraak is het hard gegaan voor Ibeyi, oftewel de niet-identieke Frans-Cubaanse tweeling Lisa-Kaindé en Naomi Diaz. Hun tweede album Ash is er een van bredere ambities en grotere ideeën. 'In Cuba zijn we aliens.'