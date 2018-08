Wat u moet weten over Steven Seagal en zijn politieke functie in Rusland

'Hopelijk kunnen we streven naar vrede, harmonie en een betere wereld. Ik neem deze taak heel serieus', aldus een trotse Steven Seagal op Twitter. Hij had het niet over een of andere gewichtige filmrol, wel over een politieke betrekking in Rusland. De Amerikaanse actieheld werd begin deze maand namelijk aangesteld als officiële gezant ter facilitering van de relaties tussen Rusland en de Verenigde Staten op humanitair vlak. Bizar, maar minder bizar dan u in eerste instantie zou denken. Grimmige regimes zijn immers Seagals ding.

...