Wat je moet weten over Kenji Mizoguchi, de Heilige Geest van de Japanse cinema

Als het waar is dat Kenji Mizoguchi met Yasujiro Ozu en Akira Kurosawa de heilige drievuldigheid van de Japanse cinema vormt, dan is hij duidelijk de Heilige Geest, de minst bekende van de drie. Cinematek tracht daar verandering in te brengen.