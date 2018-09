Wat alle kinderen van de jaren negentig moeten weten over de sequel van Space Jam

De feiten

Na jaren speculeren zou het er dan toch van komen: Space Jam krijgt een sequel. Met Terence Nance ( An Oversimplification of Her Beauty, Random Acts of Flyness) lijkt er eindelijk een gewillige regisseur gevonden. NBA-ster LeBron James neemt - dat is al langer bekend - de vrij waarheidsgetrouwe rol van basketbalheld op zich. En naar alle waarschijnlijkheid zijn ook Bugs Bunny, Daffy Duck en Tweety weer van de partij. Dat de kinderfilm uit 1996, die liveaction met animatie mengde, een opvolger krijgt, is vooral slimme marketing. Space Jam is door de jaren namelijk uitgegroeid tot een nostalgische culthit.

...