Waarom u ook zónder excuuskind naar het Jeugdfilmfestival moet gaan

Binnenkort kunt u in vier Vlaamse steden weer proeven van de betere jeugdfilms. Het Jeugdfilmfestival zet films in de spotlight die elders onderbelicht blijven. Daarvoor richten ze zich vooral op kinderen en jongeren, maar ook volwassenen zijn meer dan welkom. 'Wij hanteren geen aparte criteria,' aldus artistiek leider en programmator Bregt Van Wijnendaele. 'Het is niet omdat het een jeugdfilm is, dat hij eenvoudiger of minder uitdagend is. Het laatste wat we willen doen, is jongeren betuttelen. Een film moet gewoon goed zijn, punt.'

...