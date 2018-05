Waarom Star Wars-fans de nieuwe Star Wars-film willen zien floppen

Volgende week komt Solo in de zalen, na Rogue One de tweede Star Wars die geen Star Wars maar A Star Wars Story is. Daarin volgen we de avonturen van eeuwige rebel Han Solo vóór hij Skywalker en co. ontmoette. Geen iconische Harrison Ford dus, wel de iets minder iconische Alden Ehrenreich, bekend van zijn gastrol als 'Sven' in CSI. Met wat geluk komt u er dus eindelijk achter waarom het niet botert tussen Solo en Jabba the Hutt, hoe Solo Chewbacca on...