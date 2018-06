Waarom mensen jarenlang Anne Hathaway hebben gehaat

Ocean's 8, de all -female spin-off van de Ocean's-franchise, wordt niet overal even enthousiast onthaald, maar over één ding lijken de critici het eens: Anne Hathaway is goed. Te midden van een cast met onder meer Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter en Rihanna is het Hathaway die de show steelt als Daphne Kluger, een narcistische, oppervlakkige filmactrice. In het bijzonder zit er een scène in Ocean's 8 waarin haar personage met z...