Vrouwelijke regisseurs gaan met de prijzen lopen op Kortfilmfestival Leuven

In Kunstencentrum STUK in Leuven is zaterdagavond het doek gevallen over de 22ste editie van het Internationaal Kortfilmfestival Leuven. Bij de jaarlijkse onderscheidingen van het Vlaams Audiovisueel Fonds gingen vrouwelijke regisseurs met het gros van de prijzen lopen.

Op de slotavond was het uitkijken naar de prijsuitreikingen, in het bijzonder de wildcards van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Die jaarlijkse filmprijzen voor aanstormend talent werden voor de twaalfde keer uitgereikt. In vier categorieën waren er zeven laureaten, van wie vijf vrouwelijke regisseurs.

De twee mannelijke laureaten, Abel Bos en Jose Daniel Granados Carranza, werden bekroond in de categorie fictie. Bos schetst in "Kip" een familieportret waarin een 10-jarig meisje zich steeds vreemder begint te gedragen, om een reactie uit te lokken bij haar afwezige ouders. Carranza vertelt in "Yibril" het verhaal van Gabriel, een Spaanse straatartiest die na het vinden van een rinkelende telefoon op zoek gaat naar de Syrische vluchtelinge aan de andere kant van de lijn.

Juanita Onzaga met "The jungle knows you better than you do" en Ira Goryainova met "Die Ruïnen von Europa" zijn de laureaten voor documentaire. "Kastaars" van Jasmine Elsen won de competitie in de categorie animatie. In de categorie filmlab werden Camille Picquot met "Le temps cogne" en Eva Giolo met "Remote" gelauwerd.

Sinds het ontstaan in 2005 zijn de VAF-prijzen uitgegroeid tot een begrip in de Vlaamse filmwereld. De premies variëren van 25.000 tot 60.000 euro. (Belga)