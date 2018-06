Vooruit en Film Fest Gent strikken Thurston Moore voor nieuw festival

Film Fest Gent en Vooruit hebben een nieuw tiendaags festival aangekondigd, waarop topmuzikanten aan de slag gaan met soundtracks en filmthema's en ze helemaal deconstrueren, begeleid door films, visuals en projecties. Het nieuwe evenement heet Videodroom en start op 10 oktober, één dag later dan Film Fest Gent dus, dat altijd al veel aandacht heeft gehad voor filmmuziek.

Bij wijze van headliner heeft Videodroom al meteen een klepper te pakken: Thurston Moore, ex-frontman van Sonic Youth, opent het festival met zijn nieuwe score bij vier kortfilms van de Oekraïens-Amerikaanse experimentele filmmaker Maya Deren. Deren staat bekend om haar surreële zwart-witkortfilms.

Ook de Londense rapper Gaika staat op het programma met een complete remix in beeld én geluid van Akira, de anime-cultfilm van Katsuhiro Otomo. Raveyards, het Gentse audiovisuele collectief rond elektronicamuzikanten Francois de Meyer en Stefan Bracke, gaat dan weer aan de slag met horrorfilms in het programma Ghost: Haunted House. In dat programma spelen verschillende bands en solo-artiesten in video-installaties, geïnspireerd door klassieke horrorfilms. Centrale gast is de zelfverklaarde queer terrorist Christeene Vale, het alter ego van de Texaanse performer Paul Soileau.

Verder brengt De Volkskrant-journalist en componist Kevin Toma zijn nieuwe score voor Frankenstein van James Whales, overgiet dj Kilbourne de screening van vampierenklassieker Blade met een mix van ambient en gabberhouse en mag producer en zangeres Aïsha Devi loos gaan in een 360° panoramische projectie van de Franse beeldende kunstenaar Emile Barret.