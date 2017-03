Vive la Belgique: België als personage in buitenlandse films

Kursk, de nieuwe film van Thomas Vinterberg (Festen, Jagten, Far from the Madding Crowd) zal Belgisch kleuren. Niet alleen krijgt onze Matthias Schoenaerts een hoofdrol, de Deense grootmeester neemt weldra de hele cast en crew mee naar ons Belgenland om de film op te nemen.

Het is niet de eerste keer dat ons land als filmdecor fungeert voor buitenlandse producties. Met onze tax shelter vormt ons land dan ook een aantrekkelijk klimaat voor filmisch schoon. Enkele voorgangers die onze steden op de kaart zetten.

BRUSSEL

Darling Lili (Blake Edwards, 1970)

De opnames van deze Amerikaanse musical hadden eigenlijk in Parijs moeten doorgaan, maar mei '68 stak daar een stokje voor. Omwille van de protesten weken Hollywoodsterren Blake Edwards, Julie Andrews en Rock Hudson voor een deel van de scènes al zingend en dansend uit naar onze hoofdstad.

Erased (Philipp Stölzl, 2012)

Aaron Eckhart incarneert een CIA-agent die wordt achterna gezeten en samen met zijn dochter naar België vlucht. Al zigzaggend en rennend krijg je zo heel wat Belgische plekjes te zien. In de trailer kan je het Antwerpse Centraal Station en de Beurs in Brussel - toen nog geen hellhole - herkennen.

Mister Morgan's Last Love (Sandra Nettelbeck, 2013)

Stel je voor: je wandelt nietsvermoedend door Molenbeek en plots loop je Michael Caine tegen het lijf. Het had gekund. De legendarische Britse acteur vertoefde er namelijk eventjes voor de opnames van deze romantische komedie, die deels in een huis in de Edmond Van Cauwenberghstraat plaatsvonden.

Grace of Monaco (Ovier Dahan, 2014)

Prins Albert van Monaco gaf geen toestemming om in het Monegaskische paleis te filmen, en dus zagen de makers zich genoodzaakt om naar dat andere paradijs te trekken: Brussel. Zo'n dertig dagen verbleven Nicole Kidman en co. op Belgische bodem. Het Brussels parlement en de filmstudio's in Lint dienden als belangrijkste locaties. Als wederdienst mochten een driehonderdtal Belgische figuranten zich van hun beste kant laten zien.

The Danish Girl (Tom Hooper, 2015)

Niet alleen Antwerpenaar Matthias Schoenaerts kreeg een glansrol in The Danish Girl, ook Brussel verwierf een plaats op de aftiteling. Het café La Mort Subite (te zien in het fragment hieronder), het Hortamuseum en de Sint-Hubertusgalerij draven op als decor voor een opmerkelijk liefdesverhaal over Lili Elbe (Eddie Redmayne), 's werelds eerste transgender.

ANTWERPEN

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Tim Burton, 2016)

Heel Engeland had Tim Burton afgeschuimd, op zoek naar het perfecte huis voor zijn film over een weeshuis vol kinderen met speciale krachten. En toen kwam hij via een tip Kasteel Torenhof in Brasschaat tegen. Met zijn mysterieuze sfeertje de ideale filmlocatie. Al moest hij er wel wat voor over hebben. 'We bleken in het midden van het tekenseizoen te zijn gekomen,' wist Burton ons te vertellen. 'Sommige crewleden kregen tekenbeten op plekken die ik niet eens durf te noemen.'

A Quiet Passion (Terence Davies, 2016)

De film vertelt dan wel het verhaal van de oer-Britse dichteres Emily Dickinson, toch vonden de opnames vooral plaats binnen onze eigenste landgrenzen. De schaarse buitenbeelden werden gefilmd op het Dickinson-domein in Amherst, het oorspronkelijke huis van Dickinson. Het gros van de film speelt zich echter binnen af: in de AED-studio's in Lint. Verder trok de ploeg ook naar Kapellen en de Minardschouwburg in Gent.

BRUGGE

The Nun's Story (Fred Zinnemann, 1959)

Eind jaren vijftig vertolkte Audrey Hepburn - zelf geboren in Elsene - een West-Vlaamse non uit het Brugge van 1920. De film, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Marie Louise Habets, werd een kassucces, ontving acht Oscarnominaties én was naar verluid een van Hepburns persoonlijke favorieten.

In Bruges (Martin McDonagh, 2008)

Ondanks het duistere laagje en Colin Farrell die Brugge een shithole noemde, kende het toerisme van de titelstad verrassend genoeg een serieuze boom. Er werd zelfs een heuse In Bruges-wandelroute in het leven geroepen, langs de toeristische en minder toeristische trekpleisters uit de film.

Peekay (Rajkumar Hirani, 2014)

Van de misdaad naar Bollywood: Brugge is blijkbaar van vele markten thuis. De Indiase Romeo en Julia werd voor een groot deel opgenomen in de West-Vlaamse hoofdstad. Een gigantisch succes: de film behaalde in het openingsweekend een van de hoogste opbrengsten ooit in India. Als je bij je volgende bezoek aan Brugge aanzienlijk meer Indiërs aantreft, weet je dus hoe dat komt.

GENT

Nymphomaniac (Lars von Trier, 2013)

Van Denemarken naar Gent: het is een kleine stap voor een man van de wereld als Lars von Trier. Voor zijn controversiële tweedelige langspeler bracht hij wat erotiek naar Oost-Vlaanderen. Bovendien liet hij Vlamingen Michaël Pas, Ivan Pecnik en Lien Van de Kelder opdraven, al werd die laatste uit de film geknipt wegens 'te lang'.

Emperor (Lee Tamahori, 2016)

Voor de Hollywoodproductie Emperor mocht de Gentse Korenlei dienstdoen als Middeleeuwse markt én Adrien Brody in de huid van Keizer Karel ontvangen. Sam Louwyck mocht dan weer rennen voor zijn leven voor de troepen van de keizer. Ook Michaël Pas - blijkbaar een populair exportproduct - en Lize Feryn kregen een rol.

LUIK

The Fifth Estate (Bill Condon, 2013)

Ook aan de andere kant van de taalgrens vertoeft men al eens graag in Hollywoodiaanse sferen. Zo werd de WikiLeaks-film met Benedict Cumberbatch in de rol van Julian Assange deels opgenomen in Luik. Het iconische stationsgebouw siert zelfs de officiële filmposter. Ook Brussel, Antwerpen, Hoeilaart, Sint-Niklaas en Gent werden in beeld gebracht.