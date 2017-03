Vijf films die u gezien moet hebben op het Offscreen Film Festival

La Region Salvaje - Amat Escalante (2016)

Openen doet het festival met het kannibalistische Grave, dat onlangs nog op ons lijstje met meest gore films prijkte. En de eer om de festiviteiten af te sluiten is weggelegd voor de Mexicaan Amat Escalante, die op het laatste filmfestival van Venetië nog met een Zilveren Leeuw ging lopen. Dat doet hij met zijn bevreemdende vierde langspeler La Region Salvaje. Wat begint als een vrij realistisch familiedrama, mondt al gauw uit in scifihorror met een pornografisch randje. We willen nog niet te veel verklappen, maar het is iets met seks en buitenaardse wezens. Gecombineerd.

Prevenge - Alice Lowe (2016)

De een heeft vieze hongerkes, de ander slaat aan het moorden: zwanger zijn kan ernstige gevolgen hebben. De hoogzwangere Ruth krijgt van haar foetus de opdracht om te moorden en doet dat ook, plichtsgetrouw als ze is. Alice Lowe, echt zwanger tijdens het filmen, schreef en regisseerde het verontrustende Prevenge én neemt de hoofdrol op zich. Resultaat: een gitzwarte slasher over de worstelingen van het nakende moederschap.

Dr. Caligari - Stephen Sayadian (1989)

Offscreen brengt dit jaar een tribute aan pornoregisseur Stephen Sayadian. De naar Amerika uitgeweken Oostenrijker komt hoogstpersoonlijk zijn films voorstellen. Misschien wel zijn meest bizarre werk is Dr. Caligari, een lichtjes vergezochte sequel op de Duitse stille filmklassieker van Robert Wiene. Mevrouw Van Houten lijdt aan extreme nymfomanie en besluit zich te laten behandelen door ene dokter Caligari. Krankzinnige, surrealistische en kitscherige avant-garde over wel heel experimentele geneeskunde.

Blanche - Walerian Borowczyk (1971)

Nog meer erotiek: ook de Poolse Walerian Borowczyk wordt uitgebreid geëerd. Na een carrière als kunstschilder, grafisch ontwerper en animator waagt hij zich ook aan een langspeelfilm. In Blache cast hij zijn vrouw als kuise, maar begeerde hofdame. De film verbindt al zijn talenten: een uitzonderlijk gevoel voor esthetiek, een scherpe blik, soft-pornografische verhaallijnen en een gezonde dosis humor. Ook zijn andere films zijn de moeite waard. Voor wie houdt van schilderachtige taferelen.

The Cremator - Juraj Herz (1969)

Het festival zet dit jaar ook de Tsjechoslovaakse cinema, met al haar volksverhalen en sprookjes, in de kijker. Zo komt de bij ons ondergewaardeerde Juraj Herz op bezoek om zijn filmparels toe te lichten. Net na de Praagse Lente kwam de Slovaak met zijn kritsche The Cremator op de proppen, een van de meesterwerken uit de Tsjechische new wave. Met zijn groteske, gitzwarte, komische en fantasierijke aanpak, overstijgt hij alle genres.