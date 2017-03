Vijf films die u gezien moet hebben op het Courtisane-festival in Gent

The Human Surge - Eduardo Williams (2016)

De jonge Argentijn Eduardo Williams krijgt de eer het festival te openen met zijn verrassende langspeeldebuut over een op het eerste gezicht banaal onderwerp: werk. Hij toont enkele jonge mannen die, verveeld door hun job, hun voldoening elders moeten gaan zoeken. Ondanks de intieme, bijna magische sfeer worden zo politieke en filosofische vraagstukken aangesneden, zoals de paradox van onze individualistische isolatie in een gedigitaliseerde wereld.

Tonsler Park - Kevin Jerome Everson (2017)

8 november staat voortaan in het collectieve geheugen gegrift als de dag dat een boze man met een weelderig kapsel president van Amerika werd. Everson registreert discreet hoe de Afro-Amerikaanse medewerkers van het stemlokaal bij Tonsler Park in Charlottesville deze historische dag doorbrengen. Ze leggen de eed af, delen stembiljetten uit en barsten uit in geroezemoes. Niemand die zich bewust lijkt te zijn van de camera. De locatie is overigens niet toevallig gekozen: het Tonsler Park is vernoemd naar Benjamin Tonsler, een lokale Afro-Amerikaanse schooldirecteur die tijdens de segregatie tegen de regels in les bleef geven. Een brandend actuele weergave van de democratie.

Die Donau rauf - Peter Nestler & Zsóka Nestler (1969)

Het festival legt dit jaar de focus op Peter Nestler, ooit wel eens de belangrijkste naoorlogse filmmaker van Duitsland genoemd. Zonder vooroordelen luistert hij naar stemmen die al te vaak worden genegeerd. Zo werpt hij een kritische blik op thema's als economie, immigratiepolitiek en fascisme. Voor Die Donau rauf - een van de sleutelfilms uit een repertoire van meer dan zestig films - sloeg hij de handen in elkaar met zijn vrouw. Het resultaat is een soort culturele, sociale en politieke geschiedenisles over de rivier, badend in prachtige zomerkleuren en meedeinend op het ritme van het kabbelende water.

To Be Here - Ute Aurand (2013)

Ook Ute Aurand wordt in de spotlights gezet. De Berlijnse is al sinds de jaren tachtig een van de spilfiguren van de experimentele filmscene. Voor haar 16mm-portretten filmt ze geregeld personen over de jaren heen. Zo geeft ze een speelse en poëtische kijk in het alledaagse bestaan, als een filmisch dagboek. Courtisane toont vooral haar recentere werk, zoals To Be Here, een ambitieuze interpretatie van Katharine Lee Bates' negentiende-eeuwse gedicht America The Beautiful.

Inside the Distance - Elias Grootaers (2017)

Afsluiten doet het festival met Inside the Distance, een intiem portret van de Belgisch-Armeense bokscoach Giorgi Shakhsuvarian. Die wijdt zijn leven aan het flirten met 'the distance', de vastgelegde lengte van een kamp waarin de bokser moet inschatten waar en hoe hij klappen moet ontwijken en uitdelen. In België leert hij een jonge bokser de kneepjes van het vak. Meer nog dan een boksfilm is dit een visualisering van ontheemding geworden. 'Zal mijn hart groot genoeg zijn om de afstand te overbruggen?' vraagt Giorgi zich af terwijl hij op een wereldkaart naar zijn thuisland tuurt.