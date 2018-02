Vijf Belgische zalen én Knack redden in Cannes bekroonde film 'Mimosas' van de vergetelheid

Een spirituele western maar dan met het Marokkaanse Atlasgebergte in plaats van de Far West als ruig decor? En met zwijgzame en beproefde antihelden die niet Joe, Django of Nobody heten, maar Ahmed, Saïd en Shakib?

Dat is wat de Franse, in Marokko wonende regisseur Oliver Laxe u serveert met deze hypnotiserende tocht in drie delen, waarin drie mannen dwars door de woestijn trekken om een doodzieke sjeik te gaan begraven in diens afgelegen geboortestad.

Het is een pitch die wat doet denken aan Tommy Lee Jones' The Three Burials of Melquiades Estrada, maar Laxe verpakt zijn in Cannes bekroonde film in een stijl die zich in de slipstream van Bruno Dumont en Werner Herzog nestelt, met amateurs die min of meer zichzelf spelen, uitgesponnen takes van weidse landschappen en een toon die wisselt tussen verheven religiositeit, aards realisme en subtiele humor. Once upon a time in the Atlas!