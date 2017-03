Vijf auteursdocumentaires die van Docville 2017 een must maken

GRINGO: THE DANGEROUS LIFE OF JOHN MCAFEE

Zijn nerds saai en ongevaarlijk? John McAfee bewijst van niet. Met de naar hem genoemde antivirussoftware wordt hij wereldberoemd en schatrijk. Waarna hij goeroe wordt, verdacht van moord op de vlucht slaat en zich kandidaat stelt voor het presidentschap. Nanette Burstein verdiept zich in het knettergekke verhaal en krijgt het aan de stok met een gevaarlijke McAfee.





DEAD DONKEYS FEAR NO HYENAS

Een van de acht films die in aanmerking komen voor de Weten & Geweten-prijs. De Deen Joakim Demmer begreep er niets van toen hij op een luchthaven in Ethiopië zag hoe de ene arbeidersploeg tonnen voedsel voor de export versleepte, terwijl de andere tonnen voedselhulp uitlaadde. Hij ging op onderzoek en kwam terug met een ontluisterende docuthriller.





SAFARI

Niemand brengt het lelijkste in de mens zo artistiek en confronterend in beeld als Ulrich Seidl. De Oostenrijker richt de camera onbarmhartig op een groep Duitse toeristen die in Afrika op groot wild jagen en hun bedenkelijke gedrag met de domste redeneringen goedpraten.





IN DEFENSE OF FOOD

Aan documentaires over voedselproductie en eetgewoontes kun je je een indigestie kijken. Docville scheidt het kaf van het koren in het Food for Thought-luik. Voor de nuchterste kijk rekenen we op deze docu, die de mosterd haalt bij het gelijknamige, bekroonde boek van journalist Michael Pollan.





DAVID LYNCH: THE ART LIFE

Op 21 mei trakteert David Lynch op de eerste van achttien nieuwe afleveringen van zijn iconische tv-serie Twin Peaks. Niet de regisseur maar de beeldend kunstenaar staat centraal in deze lyncheaanse documentaire. In zijn atelier in Hollywood blikt de raadselachtige cineast terug op de jaren die aan zijn debuutfilmEraserhead(1977) voorafgingen. 'Ik ben eigenlijk alleen maar beginnen te filmen omdat ik mijn schilderijen wilde zien bewegen.'