Video: Waarom drinken personages melk op het witte doek?

Een personage dat in de zetel voor een haardvuur geniet van een whisky is rijk en gedistingeerd, maar een heel ander beeld krijg je van een personage dat een sixpack bier van het witte merk inslaat. Minstens even belangrijk als zijn kleren, accent of auto, is wat een personage eet of drinkt tijdens de film.

Melk is zo'n krachtig symbool, aldus de Youtube-account Now You See It. Al kan het iets veel griezeliger zijn dan je op het eerste gezicht denkt. Ontdek in dit filmpje de vele redenen die kunnen zitten achter melk drinken.