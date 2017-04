Van lesbische aliens tot een buitenaardse Bowie: vier essentiële alienfilms

Aliens in films: ze vallen niet vaak in goede aarde, waardoor de hoop op een vredevolle interactie bijna meteen naar de maan is. Na de ontdekking van nog vier planeten rond dwergster Trappist-1 enkele maanden geleden, en ter gelegenheid van International Alien Day, is het misschien geen overbodige luxe om aan het idee te wennen dat de mens misschien toch niet zo alleen is. Of toch niet in deze vier essentiële alienfilms.

Close Encounters of the Third Kind (Steven Spielberg, 1977)

Een film die even cruciaal was voor de alien als Dantes Divina Comedia voor de hel, is zonder twijfel E.T. The Extra-Terrestrial (1982) van Steven Spielberg. Maar al vijf jaar vóór dat pronkstuk voltooide Spielberg Close Encounters of the Third Kind (1977), universeel beschouwd als de beste film over het bezoek van aliens aan de aarde. Protagonisten zijn Richard Dreyfuss, Melinda Dillon, Terri Garr en Nouvelle Vaguemeester François Truffaut - in zijn enige rol ooit in een film die hij niet zelf regisseerde -, en voor de grootse cinematografie zorgde Vilmos Zsigmond, wiens volharding ten opzichte van de producers bepalend was voor de portrettering van de aliens.

The Man Who Fell To Earth (Nicolas Roeg, 1976)

Deze Britse cultfilm van Nicolas Roeg, gebaseerd op de gelijknamige roman van Walter Tevis uit 1963, is één van David Bowies meest beklijvende contactmomenten met buitenaards leven. Wanneer zijn planeet geteisterd wordt door een catastrofale droogte, ziet Bowies personage Thomas Jerome Newton zich genoodzaakt naar de aarde te trekken om er water te gaan halen. De humanoïde alien, tevens de eerste filmrol voor Bowie, verzamelt al gauw veel rijkdom door patenten te nemen op uitvindingen uit zijn thuisplaneet. Newton valt voor de charmes van Mary-Lou (Candy Clark), die hem doet kennismaken met vele aardse gewoonten, waaronder alcohol, seks, televisie en ... naar de kerk gaan. Terwijl zijn gezin in een andere uithoek van het universum van hem afhangt, krijgt hij te maken met verslavingen die zijn missie on hold zetten, en dat terwijl zijn confidant Dr. Nathan Bryce (Rip Torn) eropuit is hem te ontmaskeren.

Codependent Lesbian Space Alien Seeks Same (Madeleine Olnek, 2011)

Dit debuut van Madeleine Olnek, een zwart-witte mix van comedy, romantiek en scifi, is ongetwijfeld één van de meest eigenzinnige alienfilms aller tijden. Zoinx (Susan Ziegler), één van de drie lesbische aliens die hun buitenaardse voet op aarde zetten, wordt verliefd op Jane (Lisa Haas), een timide werkneemster van een wenskaartwinkel. Terwijl de vrouwen elkaar, ondanks de planetaire verschillen, steeds meer genegen worden, gooien twee regeringsambtenaren roet in het eten: ze zetten alles in het werk om de aliens te doen verdwijnen. Olnek parodieert met bewonderenswaardige behendigheid de lesbische thematiek in deze ode aan universele liefde die wijlen regisseur Ed Wood trots gemaakt zou hebben.

Alien (Ridley Scott, 1979)

Weinig aliens die zo'n choquerende intrede maken als het wezen uit Alien- hey, what did we expect? Maar dat buitenaardse beest is zeker niet de enige aandachttrekker: de cast bestaande uit Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, Ian Holm, Yaphet Kotto en wijlen John Hurt is minstens even fascinerend. Voor zij die deze ware treat voor alien lovers nog niet gezien hebben: één van de gedaantes van de alien in kwestie wordt 'Facehugger' genoemd en bestaat uit onder andere verse schelpdieren en de nier van een schaap, wat op zich al onrustwekkend genoeg moet zijn om je voor het scherm te scharen.

Er is overigens goed nieuws voor de Scott-fans: niet alleen wordt Alien op deze International Alien Day opnieuw vertoond in verschillende Belgische bioscoopzalen, 2017 wordt ook gewoon het grote Ridley Scott-jaar. Naast een sequel van zijn cultfilm Blade Runner (1982), geregisseerd door Denis Villeneuve, komt op 17 mei eveneens het door hem zélf geregisseerde Alien: Covenant uit. Met die film breit Scott een vervolg aan zijn Alien-prequel Prometheus (2012), en bouwt hij zo de wereldwijd gehypete alien-franchise verder uit.

Noot: andere noemenswaardige films waarin aliens in verschillende gedaantes en op verschillende manieren de mensheid komen begroeten, zijn onder andere The Day the Earth Stood Still (1951) van Robert Wise, The Thing (1982) en They Live (1988) van John Carpenter, The Brother from Another Planet (1984) van John Sayles, Little Shop of Horrors (1986) van Frank Oz en Under The Skin (2013) van Jonathan Glazer.