Van Barbiepoppen tot Kubrick: tien sexy topfilms

Lust, Caution (Ang Lee)

Lee won in 2008 de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië met deze thriller over een Chinese vrouwelijke verzetsstrijder die met een collaborateur tussen de lakens duikt opdat anderen hem zouden kunnen vermoorden. Voor de Chinese film werden de bedscènes uit de film geknipt.

Team America (Trey Parker & Matt Stone)

Hoe een seksscène tussen twee poppen eruitziet uit de koker van de bedenkers van South Park? En of we dat zelfs willen weten?

L'Inconnu du lac (Alain Guiraudie)

Op een naaktstrand geraakt Franck, gespeeld door Pierre Delandonchamps, in de ban van een andere man, ook nadat die zijn vriend voor Francks ogen verdrinkt. Opvallend: de liefdesscènes werden niet geacteerd.

Body Heat (Lawrence Kasdan)

Een advocaat (William Hurt) en de vrouw van een rijke zakenman (Katleen Turner) beginnen een stomende affaire en beslissen samen om de zakenman te laten ombrengen door een klant van de advocaat, een rol voor Mickey Rourke. Deze neonoir is een van de 100 beste thrillers aller tijden volgens het American Film Institute.

Showgirls (Paul Verhoeven)

Het verhaal over een jong meisje dat een ster wil worden in Las Vegas, kreeg zeven Razzies en werd toen het uitkwam beschouwt als een van de slechtste films van de laatste jaren. Later zouden onder anderen Jim Jarmusch en Quentin Tarantino de film herwaarderen als een satire op de bikkelharde entertainmentindustrie. 'Te veel blote tieten, dát heeft me genekt in Amerika', zou Paul Verhoeven later in Knack Focus zeggen. 'En echt schaamhaar. Dat kunnen Amerikanen niet hebben. Maar ik blijf trots op die film. Tuurlijk is hij over the top, maar dat was de bedoeling.'

Leaving Las Vegas (Mike Figgis)

Nicolas Cage won een Oscar voor zijn rol als alcoholist die naar de gokstad trekt om zich dood te zuipen en daar de liefde vindt bij een prostituee. Doordat ze elkaar zo graag willen veranderen, dreigt hun relatie op te klippen te lopen. De film culmineert in een tragische vrijpartij.

Y tu mamá también (Alfonso Cuarón)

Cuarón brengt het oer-Amerikaanse genre van de roadmovie naar Mexico met een verhaal over twee tienerjongens die de hort op trekken met een meisje. De avonturen die ze met hun drieën beleven, doet de vriendschap tussen de jongens uit elkaar spatten.

Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick)

Het verhaal van de schijnbaar brave dokter (Tom Cruise) die de kinky kantjes van zijn vrouw (Nicole Kidman) en zichzelf ontdekt, hoeven we u niet meer uit te leggen. De film kwam enkele maanden na Kubricks dood uit en verschillende intimi van de regisseur blijven er tot op vandaag bij dat de film nooit volledig is afgewerkt.

Don't Look Now (Nicolas Roeg)

Een koppel, gespeeld door Julie Christie en Donald Sutherland, rouwt om hun overleden dokter in Venetië, waar ze in contact komen met een blinde en een helderziende zus. Een sleutelfilm in het horrorgenre én in de geschiedenis van de seksscène: het was een van de eerste mainstreamfilms waarin een vrouwelijk personage ontvanger was van orale seks.

La vie d'Adèle (Abdel Kechiche)

De minutenlange lesbische seksscènes tussen de twee hoofdrolspeelsters in de Gouden Palmwinnaar van 2013 worden zowel bejubeld als verguisd. Julie Maroh, die het boek schreep waarop de film is gepasseerd, noemde ze 'belachelijk'.