Valt Kendrick Lamar in de prijzen op Film Fest Gent?

Voor de prijs van Beste Filmcomponist zijn Carter Burwell (o.m. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Alexandre Desplat (o.m. The Shape of Water), Jonny Greenwood (Phantom Thread) en John Williams (o.m. The Post) genomineerd, naast de vorig jaar overleden IJslander Jóhann Jóhannsson, voor onder meer Last and First Men en Mandy. 'De nominaties zijn een eerbetoon aan zijn talent en unieke stem in de filmmuziek', stipt festivaldirecteur Patrick Duynslaegher aan.

Bij de rest van de genomineerden valt vooral de naam van Kendrick Lamar op. Met zijn nummer Black Panther uit de soundtrack van de gelijknamige hitfilm kan de rapper de prijs voor Beste Originele Song winnen, al moet het lied het nog wel halen van songs uit onder meer The Greatest Showman en Coco.

De genomineerden op een rij

Beste Filmcomponist

Carter Burwell (Goodbye Christopher Robin; Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Alexandre Desplat (Endangered Species; Isle of Dogs; Suburbicon; The Shape of Water; Valerian and the City of a Thousand Planets)

Jonny Greenwood (Phantom Thread)

Jóhann Jóhannsson (Last and First Men; Mandy; Mary Magdalene (met Hildur Guðnadóttir); The Butcher, the Whore and the One-Eyed Man; The Mercy)

John Williams (Star Wars: The Last Jedi; The Post)



Beste TV-componist

Volker Bertelmann (Gunpowder; Patrick Melrose)

Ramin Djawadi (Game of Thrones (S7); The Strain (S4); Westworld (S2))

Rupert Gregson-Williams (The Alienist (S1); The Crown (S2, co-composed with Lorne Balfe)

Mac Quayle (9-1-1 (S1, met Todd Haberman); American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace; American Horror Story (S7); Mr. Robot (S3); Pose (S1))

Adam Taylor (Damnation (S1); The Handmaids Tale (S2))



Best Originele Filmsong

Black Panther van Black Panther (Kendrick Lamar)

Never Forget van Murder on the Orient Express (Michelle Pfeiffer)

Remember Me van Coco (Benjamin Bratt)

Stand up for Something van Marshall (Andra Day ft. Common)

This is me van The Greatest Showman (Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble)