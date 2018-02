Uma Thurman: 'Harvey Weinstein viel me aan in hotelkamer'

De feiten speelden zich af na de film Pulp Fiction (1994), die door Miramax, het bedrijf van Harvey Weinstein, werd geproduceerd.

Na de succesfilm leerde Uma Thurman naar eigen zeggen Weinstein goed kennen. Hij schotelde haar meerdere projecten voor. Daarbij het Kill Bill-epos, zoals Pulp Fiction geregisseerd door Quentin Tarentino.

Tijdens een ontmoeting in een hotelkamer in Parijs, die gepland was als scriptbespreking, probeerde Weinstein de actrice mee te lokken in de hotelsauna.

Korte tijd later gebeurde een 'aanval' in het Savoy Hotel in Londen. 'Hij duwde me omlaag', aldus Thurman. 'Hij probeerde op mij te gaan liggen. Hij probeerde zichzelf te ontbloten. Hij deed allerlei onaangename zaken. Maar hij gebruikte niet al zijn kracht en hij forceerde me niet. Je bent als een dier dat probeert te ontglippen, als een hagedis'.

Gevolgen voor carrière

De New York Times berichtte dat Weinstein via een woordvoerder bevestigde dat hij een poging waagde bij Thurman, nadat hij haar signalen in Parijs verkeerd had begrepen. De dag na de feiten had Weinstein haar een grote bos gele rozen gestuurd. Volgens Thurman heeft ze hem bij een volgende ontmoeting gewaarschuwd voor de gevolgen van zijn gedrag. Hij dreigde dan weer haar carrière te verwoesten, zo zei ze. Dat laatste wordt door de woordvoerder van Weinstein ontkend.

Eerder heeft regisseur Peter Jackson verklaard dat Weinstein wel degelijk een zwarte lijst had met actrices die uitdrukkelijk geen rol mochten krijgen.

In het interview vertelt Thurman verder dat ze als 16-jarige door een twintig jaar oudere acteur werd verkracht. Ze noemt de acteur niet bij naam.

Toen vorig jaar in de New York Times gemeld werd dat meerdere vrouwen Weinstein beschuldigen van seksueel wangedrag gaande tot verkrachting, weigerde Thurman eerst te reageren. 'Ik heb geleerd', zei ze in oktober 2016, 'dat als ik mezelf in woede uitspreek, ik dat doorgaans naderhand betreur. En dus wacht ik tot ik minder kwaad ben'.