Tv-tip van de dag: Ken Loach neemt het op voor de armen in 'I, Daniel Blake'

Geef Daniel (comedian Dave Johns) een stuk merantihout en hij maakt er een leuke mobile met dwarrelende visjes van. Het schrijnwerkers-atelier waar de aimabele weduwnaar met de gouden handen jarenlang gewerkt heeft, zou hem dolgraag weer in dienst nemen, maar wegens zijn hartziekte heeft de dokter dat de oude Daniel verboden.

Om niet zonder inkomen te vallen vraagt hij bij het ministerie van Werk en Pensioenen een ziekte-uitkering aan, het begin van een bureaucratische nachtmerrie: als digitale analfabeet is het voor Daniel zwoegen om de onlineformulieren in te vullen. Op de koop wordt zijn werkloosheidsuitkering opgeschort omdat men vindt dat hij fit genoeg is om te werken en niet hard genoeg zijn best doet om te solliciteren.

Regisseur Ken Loach moet de interieurs van de Britse arbeidershuisjes intussen beter kennen dan de staantribune van zijn favoriete voetbalclub Bath City FC. Van Riff-Raff (1991) over Raining Stones (1993) tot The Angels' Share (2012): met zijn camera heeft hij de afgelopen halve eeuw onomwonden het lot van de great unwashed aangeklaagd. Voor de dramady I, Daniel Blake, in Cannes twee jaar geleden goed voor Loach' tweede Gouden Palm, liet hij zich samen met trouwe scenarist Paul Laverty inspireren door het vernederende strafsysteem voor werkloze 'profiteurs' dat er in de UK onder premier Cameron is gekomen. Dat levert een vintage Loach op, waarin hij als vanouds laat zien hoe kwetsbare mensen door een hardvochtig systeem nog verder de dieperik in worden geduwd. Dat komt hier trouwens ook tot uiting in de tragische scènes met Katie (Hayley Squires), de alleenstaande moeder die Daniel onder zijn hoede neemt.

De oude leeuw - 82 ondertussen - heeft ondertussen trouwens alweer een nieuw project klaar, Sorry We Missed You. Ooit, en misschien duurt dat niet meer zo lang, zullen we dat ook van Loach zelf zeggen. Hoeveel filmmakers die het met zoveel passie blijven opnemen voor de underdog zijn er immers nog?