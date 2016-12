'Toni Erdmann' van Maren Ade wint vijf European Film Awards

De film won in de categorieën 'Europese film', 'Europese regisseur', 'Europese actrice' (Sandra Hüller), 'Europese acteur' (Peter Simonischek) en 'Europese scenarist'.

"De weg was lang bij het schrijven van dit scenario", benadrukte de Duitse Maren Ade toen ze haar eerste award van de avond in ontvangst mocht nemen, met name de prijs voor 'Europese scenarist'.

"Dankjewel Maren Ade voor het geweldige personage dat je voor me schreef", zei Peter Simonischek toen hij de prijs van 'Europese acteur' in ontvangst nam, kort voordat zijn tegenspeelster Sandra Hüller de prijs van 'Europese actrice' in ontvangst mocht nemen. De twee awards werden uitgereikt door de Vlaamse actrice Veerle Baetens (die op de European Film Awards van 2013 de prijs voor beste actrice in ontvangst mocht nemen), en de Ierse acteur Liam Cunningham.

Aan het einde van de avond werd Maren Ade bekroond tot 'Europese regisseur', waarna haar film 'Toni Erdmann' nog de prijs 'Europese film' won.

'Toni Erdmann' gaat over Ines, een zakenvrouw in Boekarest, die haar vader onverwacht ziet opduiken. Hij begint zich vervolgens te moeien met haar leven, wat Ines doet nadenken over zichzelf.

20 prijzen

In Wroclaw werden zaterdagavond in totaal 20 prijzen uitgereikt. In de categorie 'komedie' won 'A man called Ove' van Hannes Holm, terwijl de prijs voor 'beste documentaire' ging naar "Fuocoammare" van Gianfranco Rosi, over de vluchtelingenproblematiek in Lampedusa.

Daarnaast kreeg de Ierse acteur Pierce Brosnan, die wereldberoemd werd door zijn rol als James Bond, een 'European Achievement in World Cinema' als beloning voor zijn carrière als acteur en producent.

De schrijver, scenarist en Franse acteur Jean-Claude Carrière kreeg van de Europese Filmacademie een Lifetime Achievement Award voor zijn unieke bijdrage aan de filmwereld.

Postuum werd ook een ere-award uitgereikt aan de Poolse regisseur en scenarioschrijver Andrzej Wajda, die enkele weken geleden overleed. (Belga)