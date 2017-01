'Toni Erdmann' beste film van 2016 volgens Unie van de Belgische Filmpers

Toni Erdmann, de tragikomedie van de Duitse Maren Ade, was al dé verrassing van Cannes 2016. 'Plus het bewijs dat zelfs valse tanden grappig kunnen zijn, heel soms toch', schreef uw lijfblad vorige zomer. 'Wat regisseuse Maren Ade klaarspeelt, is niets minder dan een bescheiden huzarenstukje', voegde onze filmman Dave Mestdach er nog aan toe.

De film viel al veelvuldig in de prijzen, en is nu ook door de Unie van de Belgische Filmpers (UBFP) verkozen tot de de beste van het voorbije jaar. Hij haalde het op het nippertje van Park Chan-wook Parks The Handmaiden en Paul Verhoevens Elle.

Toni Erdmann vertelt het verhaal van de overwerkte Ines en haar genegeerde vader Winfried. Om Ines op te vrolijken en hun problematische relatie weer op het goede spoor te krijg, achtervolgt de man zijn dochter naar Roemenië. Eenmaal ter plekke introduceert Winfried zichzelf in Ines' werkkringen als de vreemde Toni Erdmann.

Gianfranco Rosis Fuocoammare won de humanumprijs, die de beste maatschappelijk geëngageerde film lauwert.