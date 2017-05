Tom Cruise bevestigt: 'Vervolg op Top Gun komt er'

Volgend jaar beginnen de opnames van de tweede Top Gun-film. Dat is aangekondigd door Tom Cruise, hoofdrolspeler in de originele klassieker uit 1986, in een Australische radioshow. De film, waarin Cruise piloot Pete 'Maverick' Mitchell vertolkte, maakte van hem in één klap een superster.

WORLDWIDE EXCLUSIVE: @TomCruise just confirmed that Top Gun 2 is happening! "I'm gonna start filming it probably in the next year". #sun7 pic.twitter.com/X17xvxz4Q4 -- Sunrise (@sunriseon7) 23 mei 2017

De geruchten over een vervolg op de film waarin naast Tom Cruise ook Val Kilmer een hoofdrol speelde, zijn behoorlijk hardnekkig. Er wordt al over gepraat sinds 2010, maar de zelfmoord van regisseur Tony Scott zorgde er toen mee voor dat de tweede film er niet kwam. Ook in 2013, toen producent Jerry Bruckheimer naar Paramount Pictures verhuisde, was er sprake van een tweede deel.

In januari vorig jaar tweette Bruckheimer een foto van een meeting tussen hem en Tom Cruise. Zaterdag liet hij dan weer optekenen bij Entertainment Tonight dat er een script klaarlag en dat de voorbereidingen voor de sequel konden starten 'zodra alle neuzen in dezelfde richting stonden'.