Tobe Hooper, regisseur van Texas Chainsaw Massacre overleden

Hooper maakte naam en faam in 1974 met de horrorfilm The Texas Chainsaw Massacre, geïnspireerd door de misdaden van moordenaar Ed Gein, een kannibaal die kleren droeg die hij had gemaakt van de huiden van zijn slachtoffers. Rond dit gegeven verzon hij het verhaal van Leatherface, een kannibaal die zijn slachtoffers belaagt met een kettingzaag.

Hooper draaide de film met een minibudget van nauwelijks 150.000 dollar en een resem totaal onbekende acteurs.

The Texas Chainsaw Massacre werd een absolute klassieker en één van de meest invloedrijke films in het horrorgenre.

Een meester in het genre

Horrorregisseur Jonas Govaerts (Welp, binnenkort de reeks Tabula Rasa) over het overlijden van Tobe Hooper: "Hooper had het geluk en het ongeluk dat zijn eerste film meteen een fenomenaal succes was. Hij heeft dit succes later in zijn carrière nooit meer kunnen evenaren. Ik heb de man twee jaar geleden ontmoet en het was duidelijk dat hij daar zelf zeker niet verbitterd over was. Hij was tevreden met zijn carrière.

Vergeet niet dat Hooper - ondanks de hele controverse rond Poltergeist (waarvoor hij als regisseur op de aftiteling staat, maar die eigenlijk door Steven Spielberg werd gedraaid, die omwille van de staking in Hollywoord eigenlijk niet mocht draaien) - toch nog een aantal andere - zij het minder bekende - waanzinnige horrorfilms heeft afgeleverd zoals Lifeforce en een vervolg op The Texas Chainsawe Massacre."

De controverse rond Poltergeist

Hooper werd in 1943 in Austin (Texas) geboren. In de jaren '60 gaf hij les aan de universiteit en draaide hij voornamelijk documentaires als cameraman. Zijn regidebuut dateert uit 1969 met de hippiefilm Eggshells.

In 1974 maakte hij met een aantal studenten en leraren The Texas Chainsaw Massacre eveneens een low-budgetfilm. En ondanks het feit dat de film in een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, verboden werd omwille van de gewelddadige scènes, was dit meteen een schot in de roos.

In 1982 vroeg Steven Spielberg aan Hooper of hij Poltergeist wilde regisseren. Wat precies het aandeel van Hooper was in deze film, en wat het aandeel van Spielberg, daarover bestaat heel wat discussie.

In 2000 draaide Tobe Hooper nog de film Crocodile, in 2004 een remake van The Toolbox Murders en in 2005 de zombiefilm Mortuary. Hooper's laatste film was Djinn, die zich afspeelde in de Vernigde Arabische Emiraten, in 2013. United Arab Emirates.

(LB)